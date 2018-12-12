أخبار مصر | "الأرصاد" تحذر: طقس النهار ليس مثل الليل هذا الأسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تحذر: طقس النهار ليس مثل الليل هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع بالطقس الدافئ وتخفيف الملابس، حيث أن الطقس سيكون دافء في النهار، شديد البرودة في الليل.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على القاهرة، بينما يمكن أن تسقط أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية.

وأضاف عبدالعال، أن اليوم وغدا الخميس سيتسم الطقس بالدفئ فدرجة الحرارة الكبرى في القاهرة ستكون 21 بينما الصغرى ستصل إلى 15 درجة مئوية، لافتًا إلى أن السواحل الشمالية ستشهد نشاطا للرياح مثير للأتربة والرمال مع توقع سقوط أمطار، لافتًا إلى وجود كثافة في الشبورة الصباحية خاصة في الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية.​