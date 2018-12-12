كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تحذر: طقس النهار ليس مثل الليل هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع بالطقس الدافئ وتخفيف الملابس، حيث أن الطقس سيكون دافء في النهار، شديد البرودة في الليل.
وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على القاهرة، بينما يمكن أن تسقط أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية.
وأضاف عبدالعال، أن اليوم وغدا الخميس سيتسم الطقس بالدفئ فدرجة الحرارة الكبرى في القاهرة ستكون 21 بينما الصغرى ستصل إلى 15 درجة مئوية، لافتًا إلى أن السواحل الشمالية ستشهد نشاطا للرياح مثير للأتربة والرمال مع توقع سقوط أمطار، لافتًا إلى وجود كثافة في الشبورة الصباحية خاصة في الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | "الأرصاد" تحذر: طقس النهار ليس مثل الليل هذا الأسبوع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .