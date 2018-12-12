أخبار مصر | "قومي المرأة" يستقبل سفير أستراليا‎ في أول زيارة بعد توليه مهام عمله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة" يستقبل سفير أستراليا‎ في أول زيارة بعد توليه مهام عمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة السيد جلين مايلز سفير استراليا فى مصر، حيث تعد هذه زيارته الأولى للمجلس منذ توليه مهام منصبه في مصر.

ورحبت رئيسة المجلس بجلين مايلز، وأشادت بالشراكة مع السيد نيل هوكنز السفير الاسترالى السابق فى مصر، واستعرضت تشكيل المجلس ومهامه، ودوره فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، مؤكدة إيمان القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية دور المرأة فى المجتمع، وهذا تجلى فى إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، العام الذى تضمن ايضا إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتى تعتبر من أوائل الاستراتيجيات فى الوطن العربى والعالم التى تضع المرأة على خطة التنمية المستدامة كفاعل وشريك.

كما أوضحت رئيسة المجلس أن المرأة في مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، كما تم تغليظ عقوبة التحرش في الأربع أعوام الأخيرة، وأكدت حرص القيادة المصرية على الاستفادة من طاقات النساء واصفة الفترة الحالية بالذهبية لتمكين المرأة المصرية في ظل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، حيث شهدت الأعوام الماضية مشاركة سياسية كبيرة للنساء تولت خلالها مناصب عليا في مراكز صنع القرار، منها أكبر تمثيل للنساء في البرلمان ، ووصولها الى منصب المحافظ وغيرها من المناصب الهامة.

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن برنامج “سيدات تقود المستقبل” الذى تم اطلاقه فى أكتوبر من عام 2017، وهو أول إتفاق من نوعه بين المجلس و البنك المركزي المصرى ومجلة أموال الغد، ويستهدف تخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة في مختلف قطاعات الدولة ، عبر منهج عملى من نخبة من القياديات، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتأهيل المرأة المصرية على القيادة وتمكينها من اكتساب الخبرات اللازمة لتكون مؤهلة للعمل فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقد أبدى السيد جلين مايلز اعجابه الشديد بهذا البرنامج ، معربا عن تطلعه للاستفادة من تجربه المجلس به.

وقد أبدى السيد جلين مايلز إعجابه بالجهود التى قام بها المجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسى للنهوض بأوضاع المرأة المصرية ، وبالتعاون مع شبكة من المتطوعين لتوصيل رسائل المجلس الى المرأة بجميع محافظات الجمهورية.