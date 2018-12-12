أخبار مصر | 'برلمانية' تطالب 'الخارجية' بإصدار جواز سفر دبلوماسي لـ'صلاح'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'برلمانية' تطالب 'الخارجية' بإصدار جواز سفر دبلوماسي لـ'صلاح' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة الخارجية بإصدار جواز سفر دبلوماسي للاعب المصري محمد صلاح، تكريما وتقديرا له على دوره الدولي والوطني. وقالت "عطوة"، إن "صلاح خير من يمثل مصر دوليا، وخير واجهة مشرفة لمصرنا الحبيبة، فمن يرفع علم مصر فى الاستادات الدولية والمحافل العالمية يستحق منا كل الاحترام والتقدير". وأضافت: "ما أروع أن تكون سببًا لرفع علم مصر فى استاد انفيلد في قلب إنجلترا"، مؤكدة أن محمد صلاح فخر لمصر وللعالم العربي أجمع، مشيرة إلى أن أقل تقدير له إصدار جواز سفر دبلوماسي له من بلده مصر تكريما له وتقديرا لدوره الوطني.

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