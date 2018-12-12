أخبار مصر | رئيس 'الوفد' يرحب بزيارة وزير الرياضة.. ويدعو السيسي لحضور مئوية الحزب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس 'الوفد' يرحب بزيارة وزير الرياضة.. ويدعو السيسي لحضور مئوية الحزب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحزب، قائلا: "مرحبًا بك في بيت الأمة بيت الوطنية المصرية وبيت الوحدة الوطنية، بيت الكفاح الذي قال عنه المؤرخون إنه جزء رئيسي من كفاح الحركة الوطنية المصرية خلال الـ100 عام الماضية".

وأضاف "أبو شقة" خلال كلمته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة يولون الشباب المصري اهتمامًا كبيرًا، وذلك لبناء دولة مصرية حديثة، وكان أول اهتمام للرئيس السيسي منذ أن توليه رئاسة الجمهورية الاهتمام بالشباب المصري لأن الشباب هم الركيزة الأساسية لأي أمة، مُوضحًا أن التاريخ شهد على دور الشباب المصري الوطني في ثورة 1919 هذا الشباب الذي يعي تمامًا كيف يكون الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن، وظهر واتضح في النضال والكفاح والتضحيات التي قدموها في ثور 19 وهم يهتفون "نموت نموت وتحيا مصر"، وتقرر نفس المشهد في حرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة في 1973 ورفع هذا الشباب الوطني علم مصر عاليا وهو يعبر ويتلقي الرصاص في صدورهم وهم يرددون "الله أكبر.. تحيا مصر".

وتابع رئيس الوفد: "أن هؤلا هم شباب مصر الذي نفخر بهم أمام العالم وشباب الوفد جزء من شباب الوطن لأن لهم مواقفهم الوطنية التي حفرها التاريخ بحروف من نور بعد أن وضع مصلحة الدولة المصرية والدفاع عنها فوق أي إعتبار، مشيرًا إلى أن شباب الوفد على استعداد أن يضحوا بأنفسهم من أجل حماية الدولة المصرية".

وأكمل: "شباب الوفد تربي داخل المدرسة الوطنية المصرية مدرسة حزب الوفد، ويمتلك الخبرة السياسية والوطنية التي تمتد الي مائة عام، وهذا ما يميز شباب الوفد لانهم ورثوا الوطنية والخبرة السياسية من الأباء والأجداد، ولهم لجان شباب في جميع المحافظات لممارسة العمل الوطني والسياسي لذلك عندما تتحدث مع شباب الوفد تجد لديهم المعني الحقيقي للوطنية والخبرة السياسية التي تعتمد علي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".

وأكد رئيس الوفد، أن شباب حزب الوفد يدعمون الرئيس عبد الفتاح فيما يقوم به من أجل أن نكون أمام شباب وطني واعي، مشيرًا الى أن الشباب المصري يدعمون ويقفون بكل قوة خلف القيادة السياسية والرئيس في مسيرته والرئيس وقد تحدث في جميع اللقاءت والمنديات وأكد أن الشباب هم الحاضر والمستقبل ولذلك يسعى للعمل من أجل تحقيق كل الأفضل للوطن والمواطن، مُوضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تمتد بجذورها وعملها يرتبط بكافة الوزرات والهئيات والمؤسسات من أجل بناء الانسان المصري تثقيفيًا وتعليميًا وصحيًا وهو الهدف الذي يؤكد عليه الرئيس السيسي والذي يبدء من مرحلة الطفولة لذلك الاهتمام بالشباب المصري في هذه المرحلة هو اهتمام حقيقي قائم علي قواعد أساسية وأسس علمية سليمه والتي تقوم وزارة الشباب بطبيقها بشكل ناجح وفعال خاصة في وجود الدكتور أشرف صبحي الذي يملك الخبرة العلمية والعملية في هذا المجال لذا اثق بأنه سوف يحقق ما يصبو إلية الشعب المصري والدولة المصرية في أن نكون أمام شباب واعي لبناء دولة حديثة وهذا هو الهدف الذي يسعي إلي تحقيقه الرئيس السيسي لانه رجل وطني يهتم بالدفاع عن الدولة المصرية والدفاع عن المواطن المصري والإهتمام بالشباب اهتمام حقيقي يحدث لأول مرة من خلال تفعيل دور الشباب المصري.

وقال رئيس الوفد، إن الحزب قام بانشاء لجنة الموطنة ولجنة الشباب والرياضة وهذا من اجل تحقيق اهداف الشباب من خلال الانشطة، مشيرا الي ان لجنة الشباب والرياضة تناقش الان تعديل قانون الرياضة من اجل مصلحة الشارع الرياضي المصري وتحقيق ما يصو الية المواطنين في هذا الشأن، مُؤكدًأ أن الدولة المصرية تسير في الإتجاة الصحيح وهو الطريق العلمي السليم في بناء المواطن المصري والذي يبدء من النشء حتي يصبح الطفل شاب، والاحصائيات تقول أن الشباب أقل من سن 15 عاما يمثلون ثلث تعداد مصر لذلك الدولة تقوم بتنمية الشباب بطريقة علمية سليمة، وبجانب هذه التنمية يجب أن يكون هناك خطة تنموية تعتمد علي لجان متخصصه قائمة علي فكر علمي، خاصة أن في السابق كان العمل يحدث بطريقة عشوائية وهو ان يلتحق الشاب بأحد الكليات دون معرفة ما هي قدراته ورغباته وهواياته؛ لذلك هذه اللجان المتخصصة تقوم بعمل متابعة الطفل ومعرفة الميول الخاصة به وإجراء إختبارات للقدرات وتحديد الهوايات المفضلة لديه لتحديد ما يصلح أن يقوم به هذا الطفل خاصة أن لكل شخص هوايات وميول فهناك من يريد أن يصبح قائد عسكري وأخر يريد أن يصبح طبيب وأخر محامي واخر سياسي ثم عملية التوجية والترشيح للدراسة المناسبة حتي يتثنى لهم عند الكبر والوصول إلي مرحلة الشباب القيام بما يتفق مع قدراتهم وهوايتهم والتي تم تحديدها سلفا حتي نصدر لسوق العمل شباب قادر علي الإبداع والإبتكار وتقديم الأفضل كل في مجاله وأرى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي يسير في هذا الطريق بشكل ناجح جدًا خاصة أن الدولة تولي اهتمام كبير للشباب المصري من خلال منتدي شباب العالم الذي يحرص الرئيس السيسي على عقدها تحت رعايته كل عام من اجل سماع صوت الشباب وتنفيذ افكارهم ومشاركتهم في بناء الوطن وليكون شباب قادر على تحمل المسئولية من خلال التريب العلمي في كافة المجالات.

وتابع رئيس الوفد: "الشعب المصري بصدد الاحتفال بمئوية الوفد وثورة 1919 وهو إحتفال ليس خاص بالوفديين فقط ولكن هو إحتفال لجموع الشعب المصري لذلك وبهذه المناسبة نوجة عبر وزير الشباب والرياضة الدعوة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ليشاركنا الإحتفال بصفته رئيس لكل المصريين وهي مناسبة لاتتكرر إلا كل مئوية عام ونخاطب أيضا جميع مؤسسات الدولة بصفة وطنية وليست بصفة حزبية بالحضور، وقد وجهنا الدعوة لوزارة الثقافة ولجامعات عالمية ومنها لندن وفرنسا لتشهد ان لمصر منذ 100 عاما شباب ضحوا بدمائهم واروحهم من أجل مصر".

وقال رئيس الوفد، إن الرياضة المصرية تسير بخطوات قوية نحو الأفضل وسوف نقوم مصر بتنظيم كاس العالم 2030 من خلال جهود المخلصين من أبناء هذا الوطن وعلى هامتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلا" تحيا مصر ويحيا شباب مصر الذي أثبت طوال تاريخة انه الدرع والوجاء والمدافع عن الوطن".