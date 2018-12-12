أخبار مصر | رئيس تنزانيا: كنا سنبني سدا كان سيؤثر على نهر النيل.. وهذا ما حدث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس تنزانيا: كنا سنبني سدا كان سيؤثر على نهر النيل.. وهذا ما حدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جون موجفلي، رئيس جمهورية تنزانيا، إن سيدنا المسيح فر ولجأ لمصر هربا من أعدائه حين كان سيقتل ونحن نَفَر الآن لمصر لإحياء مشروع تشييد سد روفيجي لإيماننا بقدرة وعظمة المصريين، موجها الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للشعب التنزاني.

وأوضح في كلمته خلال مراسم التوقيع علي مشروع تشييد سد ستيجلر جورج "روفيجي" أن التنزانيين تعلموا من التجار المصريين منذ قديم الأزل الثقافة واللغة العربية وبعض أنواع الموسيقي، مشيرا إلى أن مصر وتنزانيا كان لديهم مشاركة كبيرة في تأسيس الإتحاد الافريقي فمصر وتنزانيا لديهم علاقات طويلة قبل مجئ الاستعمار.

وقال رئيس تنزانيا "تحدثت كثيرا مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو أكد لي أن هذا المشروع سيتم بناءه فالمصريون علموا العالم بحضارتهم"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هذا المشروع هو مشروعه الخاص وأن المصريون جاهزون له.

واستطرد قائلا: "التنزانيون يحبون المصريون جدا وكان هناك سد سيتم بناءه في مكان أخر ولكننا وجدنا إنه سيؤثر على نهر النيل في مصر فقمنا على الفور بتغيير مكان بناء السد واخترنا موقع سد أخر وهو سد روفيجي".

وناشد رئيس جمهورية تنزانيا، شركة المقاولون العرب بالإنتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد له وهو 3 سنوات قائلا: "لو انجزتوا المشروع قبل موعده سأكون شاكر لكم".

وقال إن المصريون يحبون دولتهم وإذا أرادوا شئ فعلوه، مضيفا قائلا" لو نظرنا لن نجد دولة في العالم بنت حضارة مثل الاهرامات فمصر لديها العقل والكفاءات في مختلف القطاعات".

ووجه رئيس الجمهورية التهنئة للشعب التنزاني ولشركة المقاولون العرب علي هذا المشروع ، مؤكدا أن هذا المشروع سيولد كهرباء لتنزانيا لمدة 60 عاما قادمة.