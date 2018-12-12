أخبار مصر | "الصحة" تشكل فرقًا مركزية لمتابعة مبادرة فيروس "سي" بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تشكل فرقًا مركزية لمتابعة مبادرة فيروس "سي" بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، بتشكيل فرق مركزية بالمحافظات برئاسة وكلاء وزارة الصحة، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتأكد من صرف العلاج لمن ثبت إصابته بالفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده نيابة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبحضور الدكتور علي محروس، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عماد كاظم، مدير المجالس الطبية المتخصصة، وأعضاء الغرفة المركزية للمبادرة الرئاسية، وعدد من أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ووكلاء وزارة الصحة بـ 27 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

ووجه " السبكي" الشكر لوكلاء الوزارة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 20 محافظة، بما يتم تحقيقه من إنجاز في اعداد مسح المواطنين والذى تخطى الـ16 مليون مواطن، داعيا وكلاء الوزارة بمحافظات المرحلة الثالثة والتي من المقرر أن تبدأ في مارس المقبل وتنتهي في أبريل 2019، الاقتداء بالتجارب الناجحة في المرحلتين السابقتين، فضلا عن الاستفادة من التحديات التي واجهة تلك المحافظات، للوصول إلى أفضل النتائج.

وشدد، على ضرورة عقد اجتماع دوري بصفة يومية يجمع كل من وكيل وزارة الصحة، والمسئولين عن المبادرة من مدير الحملة بالمحافظة، ومدير الرعاية الأساسية، ومسئول إدخال البيانات، لمناقشة أي تحديات قد تعوق سير العمل بنقاط المسح.

وشدد "السبكي" على ضرورة مرور وكلاء الوزارة بأنفسهم على نقاط المسح للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تسجيل بيانات المرضى إليكترونيا على التطبيق الخاص بالمبادرة، والمرور على مراكز صرف العلاج لمتابعة عملية الصرف للمواطنين المصابين بالفيروس.

وقال: "إن دقة تسجيل بيانات المواطنين، ونتائج عملية المسح، سيجعل لدى الدولة خريطة صحية للمواطنين بمصر، بما يسهم في معرفة المتطلبات الصحية ووضعها بالخطط الاستراتيجية سواء لتوفير الأدوية، أو المستلزمات الطبية، وسيكون هناك مؤشرات صحية دقيقة تساعد متخذى القرار الصحي بما سيوفر مبالغ مالية على الخزانة العامة للدولة".

ولفت مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، إلى إرسال فريق مركزي من إدارة الرقابة والمتابعة بالوزارة للمرور على نقاط المسح بمحافظات المرحلة الأولى للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، حيث تم تنظيم أكثر من ألف جولة حتى الآن، مشيرا إلى استمرار وتكثيف هذه الجولات الميدانية للتغلب على أي معوقات قد تواجه سير عمل المبادرة الرئاسية.

ووجه، إلى عقد اجتماع اليوم عبر "الفيديو كونفرنس" يجمع رئيس هيئة التأمين الصحي، وعدد من وكلاء الوزارة، ومديري أفرع التأمين الصحي، ومدخلي البيانات بالجهتين، وبحضور مستشار الوزيرة لنظم المعلومات، لمناقشة أي تحديات في تسجيل بيانات المواطنين المؤمن عليهم، والذين يصرفون أدوية للسكر أو الضغط، بعد فحصهم من خلال مبادرة "100 مليون صحة".

وأشار، إلى ضرورة عقد اجتماع تنسيقي دوري بصفة أسبوعية يجمع كل من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير فرع التأمين الصحي بذات المحافظة، لزيادة التعاون وتذليل أي معوقات، مضيفا أن وزيرة الصحة أكدت تقديم جميع سبل الدعم لجميع المحافظات، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، كما وجهت بزيادة نقاط المسح سواء الثابتة أو المتحركة، وفقا لاحتياج كل محافظة بمايساعد على تحقيق المستهدف من كل محافظة.

وفي ذات السياق، وعقب انتهاء الاجتماع، أجرى عدد من وكلاء وزارة الصحة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، بنقطة المسح الموجودة بمعهد تدريب الأطباء بالعباسبة.

