أخبار مصر | مفاجأة.. تعرف على عدد النواب الموافقين على حذف 'الديانة' من البطاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تعرف على عدد النواب الموافقين على حذف 'الديانة' من البطاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن حصوله على توقيعات أكثر من 200 نائب على مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي حتى الآن.

وقال "نصر الدين"، إن مشروع القانون يحتاج لتوقيع 60 نائبا حتى يتم إحالته للجنة المختصة لمناقشته، استعدادا لعرضه على الجلسة العامة، إلا أنه حرص على جمع توقيع أكبر عدد من أعضاء البرلمان لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز، مُضيفا أن أول بطاقة هوية في مصر صدرت في عهد الملك فؤاد لم تدوَّن بها خانة الديانة، مُؤكدًا على أن حذف خانة الديانة من الرقم القومي يُعلِي من شأن المواطنة ويلغي أي تمييز بين المواطنين على أساس ديني.

وردا على تخوف البعض من التلاعب فى حال الزواج، قال "نصر الدين" إنه من السهل الاعتماد على شهادة الميلاد لإثبات الديانة في حالة الزواج وشهادة الوفاة لتوضيح الديانة للمواريث، مُشددا على تمسكه بمشروع القانون، مؤكدا على أن الكلمة الأخيرة ستكون الجلسة العامة.