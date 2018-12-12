أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول التوسع في إنشاء "مدافن صحية" للنفايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول التوسع في إنشاء "مدافن صحية" للنفايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار قلدس إلى أن كل المقالب الموجودة في مصر عشوائية، مضيفًا أن المدفن الصحي يستلزم إمكانات معينة، يتم دراستها بيئيًّا واجتماعيًّا وصحيًّا، ويتم قياس التربة في تلك الأماكن، وعامل الرياح ومسافة المياه الجوفية منها.
وطالب النائب البرلماني بتخصيص أراض للمدافن الصحية للمخلفات وأراض للجمع تحت إشراف وزارة البيئة، وتوفير المعدات والموارد البشرية اللازمة للسيطرة على اندلاع الحرائق في المقالب والمدافن العمومية المحيطة بالقاهرة الكبرى، ومراعاة قانون البيئة في جميع الاشتراطات للمدافن الصحية للمخلفات الصلبة، واستخدام المعدات الحديثة من سيارات الجمع، سيارات المكابس الهيدرولكي، سيارات المكانس الأوتوماتيكية والمزودة بمساحات رش المياه.
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