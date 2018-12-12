أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول التوسع في إنشاء "مدافن صحية" للنفايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول التوسع في إنشاء "مدافن صحية" للنفايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول التوسع في إنشاء مدافن صحية للنفايات مطابقة للمواصفات، قائلا: "إنه لا يوجد مدفن صحي في مصر آمن يلتزم بالقواعد الصحية في التخلص من المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة بشكل كامل".

وأشار قلدس إلى أن كل المقالب الموجودة في مصر عشوائية، مضيفًا أن المدفن الصحي يستلزم إمكانات معينة، يتم دراستها بيئيًّا واجتماعيًّا وصحيًّا، ويتم قياس التربة في تلك الأماكن، وعامل الرياح ومسافة المياه الجوفية منها.