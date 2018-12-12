أخبار مصر | مفتي تنزانيا: نشكر القيادة المصرية لمساعدتها في بناء "سد روفيجي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي تنزانيا: نشكر القيادة المصرية لمساعدتها في بناء "سد روفيجي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الشيخ أبو بكر بن زبير، مفتي دولة تنزانيا، التحية لمصر والشعب المصرى علي تعاونهم مع تنزانيا في بناء سد روفيجي، قائلا: "أشكر القيادة السياسية في مصر ورئيس الوزراء المصرى على مساندتهم للشعب التنزاني في بناء هذا السد".

وقال في كلمته على هامش التوقيع على عقد مشروع بناء "سد روفيجي" الذي تنشئه المقاولون العرب: "نرجو من الله أن يبارك بناء هذا السد".

ومن جانبه قال أمين مذهب البهرة بتنزانيا وعدد من القساوسة، إن "بناء هذا السد سيدخل تنزانيا عصر الصناعة".