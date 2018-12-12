أخبار مصر | فعاليات مستمرة لـ"مستقبل وطن" بجميع مراكز الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فعاليات مستمرة لـ"مستقبل وطن" بجميع مراكز الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار فعاليات حزب مستقبل وطن، التي تهدف للوقوف بجانب المواطن المصري، والاشتباك مع قضاياه الاجتماعية والثقافية، من خلال أمانات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية، وتستعرض "الخليج 365" أبرز الفعاليات واللقاءات التي عقدها الحزب وجاءت أبرزها كما يلي؛

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، عدة ورش حول تأهيل الكوادر الشبابية فى تولى المناصب القيادية بمدينة الفرافرة بمشاركة بعض المتخصصين فى مجال التنمية البشرية.

كما أطقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، عدة منافذ لبيع الأسماك بأسعار مخفضة بمدينتى أبو حمص، النوبارية، بمشاركة بعض شباب الحزب بالمحافظة.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الشباب لخوض الحياة الحزبية وأهمية المشاركة فى العمل السياسى، ويأتي ذلك بمشاركة بعض المتخصصين فى مجال العلوم السياسية وبحضور بعض رموز العائلات بالمحافظة وخاصة بمنطقة الجنانين.

وأطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، عدة منافذ متحركة لبيع الفواكه والخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما تم إطلاق قافلة طبية بمختلف التخصصات، وتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم لأهالى قرية "عين غضين" بمركز الإسماعيلية بحضور بعض أعضاء الحزب.

وأطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة عدة منافذ لبيع الدواجن والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمنطقة 15 مايو بحلون، وفى إطار مساعدة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة.

كما قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بالعمل على رفع كفاءة وتمهيد وتجميل شارع أحمد محسن بمنطقة المنتزه، في إطار تفعيل مشاركة شباب الحزب في العمل التطوعي والخدمي بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية ميت العامل بمركز أجا، بمشاركة بعض قيادات الحزب.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مبادرة لرفع كفاءة العديد من مدارس المحافظة، حيث تم توفير 300 مقعد دراسى لطلاب مدرسة أبو شوشة الابتدائية بمدينة بلبيس، وتم تسيلم الطلاب المتفوقين دراسيًا بالمدرسة نفسها شهادات تقدير تشجيعًا لهم على مواصلة تفوقهم.

ويأتي ذلك في إطار فعاليات حزب مستقبل وطن، التي تهدف للوقوف بجانب المواطن المصري، والاشتباك مع قضاياه الاجتماعية والثقافية، من خلال أمانات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية.

