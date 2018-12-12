مصر | "رفض يسلمنا إيصال الأمانة".. اعترافات المتهمين بتحطيم سيارة صاحب معرض بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رفض يسلمنا إيصال الأمانة".. اعترافات المتهمين بتحطيم سيارة صاحب معرض بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المتهمون بالتعدي على صاحب معرض سيارات بالضرب، وتحطيم سيارته بالأسلحة البيضاء، والعصي، بارتكابهم الواقعة، لرفض المجني عليه تسليم المتهمين الأول والثاني، إيصال أمانة موقع عليه منهما، نظير استاجرهما سيارة من المعرض خاصته.

وأضاف المتهمين الأول والثاني خلال التحقيقات التي أجريت معهم، أنهم يوم الواقعة، عند إرجاعهم السيارة لصاحب المعرض رفض استلامها لحدوث تلفيات بها، وإعطائهم إيصال الأمانة الموقع عليه، قبل إصلاح السيارة، مشيرين أن ذلك أثار غضبهما وعلى إثر ذلك استعانا بالمتهمين الآخرين، وتعدوا على صاحب المعرض بالضرب، وتحطيم سيارته واحداث تلفيات بالمعرض خاصته، وفروا هاربين.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتلقى الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا من "محمد. ع. ع"، 34 سنة، صاحب معرض سيارات بدائرة القسم بتضرره من كلٍ من "مصطفى. ر. أ"، 39 سنة، مؤمن شقيق الأول، 38 سنة، ولهما معلومات جنائية ومُقيمان بدائرة القسم، لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به بإستخدام عُصى وأسلحة بيضاء، بالإشتراك مع آخرين.

وأضاف في بلاغه أنه كان مستأجر سيارة للمتهمين الأول والثاني من المعرض خاصته وإكتشافه وجود تلفيات بها، عند إستيلامها ورفضه تسليمهما إيصال الأمانة الموقع عليه منهما.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تبين ارتكاب المتهمين سالفي الذكر الواقعة بالإشتراك مع كلا من "محمد. ح. ع"، 24 سنة، "أدهم. ن. ب"، 21 سنة، لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسمي شرطة الهرم والطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية أعد المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، مأمورية استهدفت المتهمين وتم ضبطهم وبحوزة الأول والثالث بندقيتين خرطوش و12 طلقة لذات العيار، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ونفوا قيامهم بإطلاق أعيرة نارية، وأن الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.