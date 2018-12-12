مصر | حبس لص أسطوانات الغاز بالتجمع بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس لص أسطوانات الغاز بالتجمع بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بسرقة أسطوانات الغاز بدائرة قسم التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا بقيام بعض الأهالي بضبط أحد الأشخاص حال شروعه في سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل غرفة حارس عقار.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه عاطل، ومقيم بالفيوم، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها "سرقة مسكن"، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا شروع في سرقة مسكن، سرقة.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشته أقر بارتكابه حادثين بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه في باقي المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.