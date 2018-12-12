مصر | المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين لاتجارهم بالحشيش

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه لثلاثة متهمين تاجروا بالحشيش بالبساتين. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن وأيمن محمد محمد وأحمد سويلم وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد رجب. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "وليد.و" و"حسام.ص" و"نادر. م" تهمة إحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

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