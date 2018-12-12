مصر | الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق داخل مخزن حديد في منطقة بولاق أبو العلا، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المخازن ببولاق أبو العلا، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.