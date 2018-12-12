مصر | تأجيل استشكال متهم على حكم حبسه 10 سنوات بتجمهر قسم مدينة نصر للغد

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل استشكال متهم على حكم حبسه 10 سنوات غيابيا بأحداث قسم ثان مدينة نصر للغد. ووجه التحقيق للمتهمين تهم التظاهر والتجمهر أمام منشأة شرطية دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.



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