مصر | "داخل شركة بالعمرانية".. ضبط 976 شنطة حريمي محظور تداولها بالأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل شركة بالعمرانية".. ضبط 976 شنطة حريمي محظور تداولها بالأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، شركة إستيراد وتصدير غير مرخصة، بمنطقة العمرانية، وضبط داخلها 976 شنطة حريمي محظور تداولها بالأسواق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكانت قد وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام صاحب شركة استيراد وتصدير غير مرخصة، باستيراد رسالة شنط حريمي، غير مطابقة للمواصفات القياسية، مهربة جمركيا، ومحظور تداولها بالأسواق، داخل الشركة خاصته بدائرة قسم العمرانية.

وبجمع المعلومات والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد قوة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، ومداهمة الشركة المشار إليها، وضبط داخلها 976 شنطة حريمي محظور تداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

