مصر | ضبط شخصين وبحوزتهما فرد خرطوش و750 جرام بانجو في أسوان

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تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما سلاح ناري وكمية من مخدر البانجو.

وعقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة تمكنت مباحث قسم شرطة أول أسوان من ضبط كلٍ من: "عصام. س" سن 22، ومقيم بدائرة القسم، سبق ضبطه واتهامه في 19قضية متنوعة "مخدرات، مشاجرة وضرب، سرقة، سلاح بدون ترخيص، بلطجة"، "إسلام. ع" سن 26 ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، سبق ضبطه واتهامه في 16قضية متنوعة "مخدرات، مشاجرة وضرب، سرقة، سلاح بدون ترخيص"، وبحوزتهما (فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وطلقة لذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر 750 جرام ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

