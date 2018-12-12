مصر | ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم تمثال يشتبه بأثريته بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم تمثال يشتبه بأثريته بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم تمثال على شكل فرعوني يشتبه بأثريته بروزض الفرج.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية حيث تمكنت من ضبط كلٍ من: "إسماعيل. س. ح"- سن 50، مقاول خرسانات ومقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته شنطة من البلاستيك بداخلها تمثال على شكل فرعوني من حجر الديوريت مُطعم بالذهب "يشتبه في أثريته"، "سعيد إ. م"- سن 60، بالمعاش ومقيم بدائرة القسم، و"عماد. ع. ع"- سن 46، موظف مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

وبمواجهتهم أقر الأول بعثوره على التمثال المضبوط أسفل جبل السخنة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وتقابله مع الثانى والثالث لمساعدته " كوسطاء " في التصرف فيه بالبيع، حيث أكدا ما جاء بأقوال الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

