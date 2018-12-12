مصر | ضبط 5 تشكيلات عصابية تضم 16 متهما تخصصوا في حوادث السرقة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 تشكيلات عصابية تضم 16 متهما تخصصوا في حوادث السرقة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 16 متهما ارتكبوا حوداث سرقة متنوعة.

وواصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة لاسيما التشكيلات العصابية، وأسفرت جهودها عن ضبط النتائج الإيجابية الآتية:

تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط كل من: المدعو "وائل.م.أ"- سن 38 - عاطل، سبق اتهامه في قضية "سرقة متنوعة" المدعو "أحمد.ف.م"- سن 25 - عاطل، سبق اتهامه في قضية " انضمام لجماعة محظورة" المدعو "أحمد.م.ح"- سن 23 – عاطل والمدعو "محمد.ح.س" - سن 23 – عاطل - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوايلي، حال استقلالهم سيارة قيادة المتهم الثاني، يعمل عليها كسائق ( مستأجرة ) وبحوزتهم (2 خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالي 19 ألف جنيه، عدد وأدوات معدنية مستخدمة في ارتكاب الوقائع ).

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الخزينة الأولى من داخل شركة استيراد وتصدير، وكذا الخزينة الثانية جهاز كمبيوتر " لاب توب " من داخل إحدى شركات التوريدات الكهربائية، وأضافوا بارتكابهم عدد 4 حوادث بذات الأسلوب.

وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط كل من: المدعو "نور.ع.ش" - سن 28- عاطل، سبق اتهامه في قضية " سرقة مسكن "، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات "، المدعو "عبدالهادى.ب.ب" - سن 21- عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية " سلاح "، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الشركات والمساكن، وارتكابهما واقعة سرقة "4 أجهزة كمبيوتر "لاب توب " من داخل إحدى الشركات، والشروع في سرقة مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الثاني.

ونجحت مباحث قسم شرطة الوايلي من ضبط كلٍ من: المدعو "محمود.ب.أ"- سن40- عاطل، ( مسجل خطر ) سرقات متنوعة - سبق اتهامه في 38 قضية، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا " مخدرات "، المدعو "إسلام.م.ص" - سن 26 - عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتن "سرقة بالإكراه، سرقة"، المدعو "عبدالناصر.ب.أ"- سن 44 - عاطل، ( مسجل خطر ) سرقات عامة سبق اتهامه في 50 قضية آخرهم " سرقة ، المدعو "إسلام.ع.ب" - سن 22 - عاطل، " نجل لثالث "، والمدعو "إسلام.م.ع" - سن 33 - عاطل مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وجاء ذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب " كسر الباب "، وارتكابهم 7 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عملائهم " سيئ النية "، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من كل من: المدعو "محمد.ش.ش"- سن37 - عاطل، سبق إتهامه فى 22 قضية آخرهم "سرقة متنوعة"، المدعو "سيد.أ.ذ"- سن 46 - عاطل، سبق إتهامه فى 10 قضايا " سرقة متنوعة "، المدعو "علي.م.م" - سن 36 - عاطل، سابق اتهامه فى عدد 10 قضايا "سرقة متنوعة، حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك،وقيادة المتهم الأول"، وذلك لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط السيارة لدى عميلهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما "سلاح بدون ترخيص".

