مصر | جهود قافلة الداخلية الطبية بمحافظة الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود قافلة الداخلية الطبية بمحافظة الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، مدعومة بصيدلية لصرف العلاج المجاني للمواطنين إلى مديرية أمن الوادي الجديد، استهدفت دائرتي "قسم شرطة الخارجة، مركز شرطة باريس" وذلك على مدار ثلاثة أيام، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين ورجال الشرطة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ولاقى هذا الأمر استحسان العديد من المواطنين الذين قدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وتعزيز العلاقة بين المواطنين وهيئة الشرطة.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

