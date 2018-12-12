مصر | جهود "مكافحة المخدرات" في ضبط المروجين وحائزي الأسلحة بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود "مكافحة المخدرات" في ضبط المروجين وحائزي الأسلحة بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط ( أكثر من 292 طربة لمخدر الحشيش، 100 جرام لمخدر الهيروين، كمية من مخدري البانجو والأفيون، عدد 10 آلاف قرص مخدر، عدد 6 قطع أسلحة نارية ).

وجاء ذلك على النحو التالي:

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح بإستهداف (عاطل – سبق اتهامه في قضية مخدرات ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على نشاط واسع متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى حيث تم إعداد كمين أمنى لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، إلا أن المتهم وحال استشعاره بالقوات إضطر إلى التخلي عن السيارة الملاكي التي كان يستقلها والفرار هاربًا.. وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها ( عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، عدد 10000 قرص مخدر) وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحرالأحمر من ضبط (عاطل) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة سفاجا مستقلا سيارة وبحوزته ( عدد 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،800 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط (عاطل) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته ( عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

مديرية أمن المنوفية: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة قامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة شبين الكوم بحملة استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة أسفرت عن ضبط ( عدد 5 متهمين ) وبحوزتهم ( كمية من مخدرى الحشيش والبانجو، عدد 4 قطع أسلحة نارية ) وذلك على النحو التالي:

ضبط ( عاطل - سبق اتهامه في عدد 3 قضايا ما بين " مخدرات، ضرب " ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته (عدد 14 قطعة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، فرد خرطوش عيار 12مم ).

ضبط ( عاطل - سبق إتهامه في عدد 13 قضية ما بين " سرقه، سلاح أبيض، سلاح ناري، استيلاء، مخدرات " ) لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته (عدد 11 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 130جرام، مبلغ مالي، فرد خرطوش عيار 12مم ).

ضبط ( عاطل - سبق اتهامه في عدد 3 قضايا ما بين " سرقة منزل، سرقة تيار كهربائى، تبديد " ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته (عدد 13 قطعة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، فرد خرطوش عيار 12مم ).

ضبط ( عاطلين - سبق اتهامهما فى عدد 5 قضايا ما بين "مخدرات، تبديد، جرح نافذ، ضرب، إيصال أمانة " ) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما ( عدد 24 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 65 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بندقية خرطوش عيار 12مم ).

مديرية أمن الشرقية: عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت مباحث مركز شرطه الزقازيق من ضبط ( عاطل - سبق اتهامه في عدد 3 قضايا " سلاح ناري، مخدرات "، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية مخدرات ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته ( بندقيه آليه عيارة 7،62×39مم وبخزينتها عدد 9 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام، عدد 17 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول ).

وكما تمكنت مباحث مركز شرطة أبو كبير من ضبط (مسجل شقي خطر مخدرات، سبق اتهامه في عدد 6 قضايا مخدرات ) وبحوزته ( فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق وجار استمرار الحملات الأمنية.

