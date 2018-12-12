مصر | حملات أمنية مكبرة بالمحافظات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون

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شنت قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( الغربية، الفيوم، المنيا، كفرالشيخ ) حملات أمنية وانضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

مديرية أمن الغربية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن الآتي: ( 6 قطع سلاح ناري، 15 قضية مخدرات، 18 قضية أسلحة بيضاء، 9 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 55 قضية تموينية متنوعة، 372 مخالفة مرافق، ضبط 561 مخالفة مرورية، تنفيذ 4025 حكما قضائيا).

مديرية أمن الفيوم

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن الآتي: ( 8 قطع سلاح ناري، قضية مخدرات، 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا متنوعة، 2 قضية أسلحة بيضاء، 17 قضية في مجال قضايا المسطحات، 114 قضية تموينية متنوعة، 604 مخالفة مرافق، ضبط 1024مخالفة مرورية، تنفيذ 1096 حكما قضائيا).

مديرية أمن المنيا

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط (11 قطعة سلاح ناري، و5 طلقات مختلفة الأعيرة).

مديرية أمن كفرالشيخ

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط ( 3 قضايا سلاح ناري، 4 قضايا مخدرات ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وجارٍ استمرار الحملات.

