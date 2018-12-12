مصر | جهود "مباحث الضرائب" خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود "مباحث الضرائب" خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية: في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة: ضبط (51) حالة ضرائب عامة. ضبط (11) حالة ضرائب القيمة المضافة. في مجال الجمارك: القضايا الجمركية: تم ضبط (13) قضية تهريب. سيارات مخالفة: تم ضبط (15) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية. في مجال الضرائب العقارية والملاهي: تم ضبط (100) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية. في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ (87) حكم قضائيا متنوعا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة.



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