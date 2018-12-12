مصر | الإعدام شنقا لراعي غنم وعامل لقتلهما صاحب مزرعة بالواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام شنقا لراعي غنم وعامل لقتلهما صاحب مزرعة بالواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد نصر سيد وعضوية المستشارين علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري وأحمد ذكي المنوفي، راعي غنم وعامل زراعي بالإعدام شنقا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، لاتهامهما بقتل صاحب مزرعة بطريق الواحات يعملان لديه بهدف سرقته.

وكان المستشار مدحت مكي المحامي العام لنيابات أكتوبر أحال القضية رقم 15 لسنة 2018 جنايات الواحات، المتهم فيها كل من داوود سليمان عبيد عابد، 40 سنة، راعي أغنام، وخلف شحاته أحمد عثمان، 35 سنة عامل زراعي، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم في يوم 9 نوفمبر 2017 بقتل المجني عليه السيد صبحي عبد العليم هلال مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لما خطر ودار في ذهنهما من سرقته وبيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا عتاديهما من سلاح أبيض.

وقام المتهم الأول بتشتيت ذهن المجنى عليه بأن افتعل مشادة كلامية معه وما أن ظفر به حتى هاجمه المتهم الثاني بسلاحه الأبيض وانهال عليه ضربا وما أن أختل توازنه وسقط أرضا حتى انهال عليه المتهم الأول بالضرب بسلاحه الأبيض حتى فارق الحياة.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من أميرة سعد علي يوسف زوجة المجني عليه بفقدانه الاتصال بزوجها، وعند ذهابه للقرية كان زوجها ذاهب إليها وعقب مغادرته مزرعته شاهدت سيارته على جانب الطريق وبها متعلقاته الشخصية وسرقة أمواله، واتهمت المتهمين العاملين لديه بقتله بهدف سرقته.