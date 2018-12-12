مصر | ارتفاع عدد المتهمين في واقعة التعدي على صاحب معرض سيارات بالطالبية لـ4

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد المتهمين في واقعة التعدي على صاحب معرض سيارات بالطالبية لـ4 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد المقبوض عليهم في واقعة التعدي على صاحب معرض سيارات بالطالبية إلى ٤ متهمين.

وتلقى قسم شرطة الطالبية بالجيزة بلاغا من "محمد. ع. ع" سن 34، صاحب معرض سيارات كائن بدائرة القسم، بتضرره من كلٍ من "مصطفى. ر. أ" سن 39، "مؤمن" شقيق الأول، سن 38، لهما معلومات جنائية ومُقيمان بدائرة القسمن لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به باستخدام عُصى وأسلحة بيضاء على إثر خلافات سابقة بينهم لاستئجار المتهمين سيارة من المعرض واكتشافه وجود تلفيات بها ورفضه تسليمهما إيصال الأمانة الموقع عليه منهما.

وأثناء السير في إجراءات البحث، توصلت التحريات إلى قيام المذكورَين بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلٍ من "محمد. ح. ع" سن 24، و"أدهم. ن. ب" سن 21، لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسمي شرطة الأهرام والطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع وبحوزة الأول والثالث "بندقيتين خرطوش و12 طلقة لذات العيار"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ونفوا قيامهم بإطلاق أعيرة نارية، وأن الأسلحة النارية بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.