مصر | استمرار حبس 7 متهمين بقتل شاب وإلقائه في النيل بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس 7 متهمين بقتل شاب وإلقائه في النيل بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس ٧ متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته في النيل بمنطقه طره بكورنيش المعادي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وصرحت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة الضحية لمعرفه سبب الوفاة وأمرت بدفنه.
يذكر أن الأهالي قد عثروا بمنطقة المعادي على جثة شاب طافية على حافة نهر النيل بالقرب من منطقة طره، وتم إخطار رجال مباحث قسم شرطة المعادي.
ودلت التحريات على نشوب مشاجرة بشارع مصر حلوان الزراعي بسبب محاولة المجني عليه سرقة سيارة ملاكي إلا أن 7 شباب من أهالي المنطقة أمسكوا به وضربوه حتى الموت وألقوا جثته بالنيل.
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