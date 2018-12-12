مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر" لجلسة الغد

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر" لجلسة غداً الخميس لعدم حضور المتهم من محبسه. صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية أيمن القاضي. وأسندت النيابة العامة، للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.



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