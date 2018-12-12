شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «نشأة الملكية في مصر» بالمتحف المصري غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المتحف المصري بالتحرير، الخميس، معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان «نشأة الملكية مصر في الألف الرابع قبل الميلاد»، بالتعاون مع معهد بون للآثار المصرية.

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يقام في قاعة 43 بالدور الأرضي بالمتحف ومن المقرر أن يستمر لمدة شهرين. ويضم مائة وعشر قطعة أثرية تمثل نشأة أول دولة سياسية معروفة في التاريخ في وادي النيل بمصر في نهاية الألف الرابع ق.م، مشيرة إلى أن أهم القطع المعروضة هي بطاقة عاجية للملك جر، وصورة لشخص من صلاية نعر مر، وجزء من صلاية ملكية.

وأوضحت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، أن الكتابة والتعبير بالصورة تطورت بشكل ملحوظ في تلك الفترة، وكذلك التطور الاجتماعي والاقتصادي، كما تم وضع نظام الأعداد العشري، وتحديد وحدات القياس المختلفة. كما سيتم إلقاء الضوء على عمليات التطور الكبرى التي تمت في مصر في تلك الفترة بإجراء حوارات متبادلة بين القطع الأثرية.

وأضافت أنَّ تلك المرحلة التكوينية للحضارة المصرية تمثل أهميةً كبرى من منظور التاريخ العالمي من خلال ما تبوح به صلاية نعرمر الشهيرة باعتبارها واحدةً من القطع الأثرية المرجعية الهامة متعددة الدلالات والتفسيرات.