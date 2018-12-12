شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي»: نأمل أن يكون «سد روفيجي» بوابة جديدة للتعاون بين مصر وتنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تطلع مصر إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع تنزانيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لرئاسة الاتحاد الأفريقي 2019، وفي ضوء الالتزام بتعزيز التعاون وتلبية الاحتياجات الفعلية للبلدان والشعوب الأفريقية.

وقال «مدبولي» في كلمته خلال خلال مشاركته في احتفالية توقيع عقد إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر (روفيجي) بتنزانيا، والفائز به التحالف المصرى لشركتى (المقاولون العرب) و(السويدى إلكتريك)، بحضور الدكتور جون بومبي جوزيف ماجوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين، الأربعاء، إنه «يشرفني أن أكون هنا اليوم لأشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع (روفيجي) للطاقة الكهرومائية، والذي يعد دليلا على التزام مصر بدعم الجهود التنموية في تنزانيا.. ونأمل أن يكون هذا المشروع بوابة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين بلدينا».

وأشار إلى ارتباط مصر وتنزانيا بعلاقات تاريخية وثيقة، لافتا إلى احتفال البلدين في عام 2014 بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك عندما أصبح سالم أحمد سالم الأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية أول سفير تنزاني في مصر عام 1964 بعد الوحدة بين تنجانيقا وزنزبار.

وأضاف: «لقد تعاون الزعيم الراحل جمال عبدالناصر مع زعيم الأمة التنزانية موالمو نيريري بشكل وثيق جدا في معركة التحرير من الاستعمار، حيث تجمعهما رؤية واحدة لأفريقيا مستقلة سياسيا واقتصاديا، واليوم نحن سعداء بالزخم الكبير الذي اكتسبته العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا في العام الماضي بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دار السلام في أغسطس 2017، والتي تبعها عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المصرية- التنزانية المشتركة للتعاون بالقاهرة في يناير 2018 بعد 21 عاما منذ انعقاد الدورة الثانية في أروشا عام 1997.. ونتطلع إلى مزيد من البناء على تلك الإنجازات المهمة لدفع العلاقات الثنائية في جميع المجالات».

ونوه «مدبولي» إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، بدأت العديد من الشركات المصرية العمل في تنزانيا، وعملت جنبا إلى جنب مع الأشقاء التنزانيين في مشروعات تدعم الجهود التنموية والصناعية في تنزانيا»، مبينًا أن الأشهر القليلة الماضية شهدت وصول العديد من الوفود المصرية إلى تنزانيا، وهو ما يعد خير دليل على الزخم الموجود حاليا في العلاقات الثنائية.

وتابع: «هناك أيضا العديد من المشروعات المشتركة المهمة الجارى العمل عليها بين مصر وتنزانيا في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أنه مازالت هناك إمكانيات هائلة يمكننا استغلالها لتعزيز التعاون بين بلدينا».

واختتم «مدبولي» كلمته بالتأكيد على أن «الحكومة المصرية بمختلف مؤسساتها السياسية والاقتصادية والتقنية تعمل بجد لتعزيز علاقاتها الثنائية مع تنزانيا، قائلا «تحيا مصر.. وتحيا تنزانيا.. وتحيا أفريقيا)».