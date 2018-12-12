شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الإعلامي» ترمم التراث السينمائي والوثائقي لـ«الإستعلامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، عقداً تقوم من خلاله المدينة بترميم وإحياء التراث السينمائي والوثائقي لدي الهيئة من الجريدة السينمائية المصورة والأفلام التسجيلية القديمة والذي يعـد كنزاً معلوماتياً ووثائقـياً غاية في الأهمـية، يـوثق للكثـير من الأحداث التاريخية والمناسبات الكبري التي شهدتها البلاد منذ عشرينيات القرن الماضي وحتي وقتنا الحاضر.

وستقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية ومن خـلال مـركز ترميم وإحياء التراث السينمائي التي تـم إنشاؤه حديـثاً بالمدينة بتطوير وترمـيم أكــثر من 2500 فيلما تسجيليا مـــن تراث الهيئة المصـور وتحـويلها إلـي الـنظـام الديجيتال «4K» وهـو أعـلي مستـوي رقمـي مـوجـود فـي العـالـم حـاليـاً ممـا يتيـح الفرصـة للعـديـد مـن المـشـاهـدين ورواد المـواقـع الإلكـترونية للإطـلاع علـى هـذا التـراث مـن خـلال شــبـكـة الإنــترنت وتطبيقات التواصل الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز ترميم وإحياء التراث السينمائي بالمدينة يعد أكبر مركز ترميم من نوعه في الشرق الأوسط كما يعد نقلة نوعية هامة في هذا التخصص في مصر ومن المنتظر أن يصبح هذا المشروع نواة هامة تساهم في تعظيم دور مدينة الإنتاج الإعلامي في الحفاظ على التراث والكنوز المصورة القديمة التي تملكها مصر قبل أن يصيبها التلف أو القدم، وتولي إدارة المدينة أهمية كبيرة لهذا المركز الجديد من خلال تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية المطبقة في هذا المجال والتي تم إستيرادها خصيصاً من ألمانيا، إلى جانب إستقدام الخبراء الأجانب المتخصصين لتدريب الفنيين والقائمين على هذا المشروع بالمدينة، وذلك للوصول إلى أعلي مستوي من الكفاءة لمواكبة المستويات العالمية المتخصصة في هذا الشأن. حضر توقيع العقد عدداً من قيادات الهيئة والمدينة.