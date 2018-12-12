شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تحصد جوائز التفوق الصحفي بنقابة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت «المصري اليوم» بجوائز التفوق الصحفي عن أعمال عام 2017، والتي انتهت منها لجنة التحكيم اليوم الأربعاء.

وفاز طارق الفرماوي بالجائزة الأولى في فرع التصوير الصحفي، فيما فازت ريهام العراقي بالجائزة الأولى لصحافة البيئة. كما فازت غادة محمد الشريف بجائزة صحافة المرأة، وفاز أحمد سمير بجائزة أحمد رجب للكتابة الساخرة.

وحصل الزميلان أحمد شلبي ومحمد القماش على شهادتي تقدير، فيما حصل الزميل حسام فضل على شهادة تقدير عن صوره في ملف المحميات.