شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الامتحانات ومحمد صلاح يتصدران بحث المصريين على «Google 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت «Google»، اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي، الذي يتناول أكثر عمليات البحث رواجاً على محركّها لعام 2018، ويقدّم لمحةً عن أهم المواضيع التي بحث عنها المصريّون خلال العام الماضي.

وتتضمن النتائج عمليات البحث الأكثر شيوعاً عن الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغاني والبرامج التليفزيونية والمسلسلات في مصر، وتم جمع البيانات من تريليونات عمليات البحث في العالم (أو الأسئلة) على محرك «Google» هذا العام.

وبعد تنقية القوائم من المعلومات غير المرغوب فيها والأسئلة المتكرّرة، تم استخلاص نتائج تعكس فعليًّا واقع 2018 وما كان يهتم به المصريون.

كما كان الوضع في العام الماضي، تصدرت نتائج الامتحانات المدرسية عمليّات البحث للعام الثاني على التوالي، فيما جاء اللاعب المصري محمد صلاح على رأس قائمة الشخصيات العامة التي حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها باستمرار.

وسيطرت الرياضة على العديد من عمليات البحث لهذا العام، نظراً لانطلاق كأس العالم بروسيا 2018، ومشاركة المنتخب المصري، حيث تصدّرت الاستفسارات المتعلقة بمباراة مصر وروسيا ومصر والسعودية بكأس العالم قائمة أكثر المباريات رواجاً لهذا العام.

كما شملت قائمة الشخصيات الرياضية المدرب رامون دياز واللاعب عبدالله السعيد.

وهيمنت الأحداث المحلية، مثل معرفة اللجنة الانتخابية ومهرجان القاهرة السينمائي، على قائمة الأحداث، وكان كأس العالم ومظاهرات فرنسا هي الأحداث الدولية الوحيدة التي تضمّنتها القائمة، أما قائمة المسلسلات فقد تصدّرها البحث عن مسلسل «نسر الصعيد»، ومسرح مصر الموسم الثالث.