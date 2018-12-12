شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: الشباب أدوات العمل التطوعي والتنمية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الشباب هم أدوات العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع والمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وأضاف «الخشت» في كلمته خلال الحفل الختامي لمبادرة شباب مصر، والذي عقد بجامعة القاهرة بحضور الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتور بورنومايس ممثل اليونيسيف في مصر، الأربعاء، أن المبادرة بالغة الأهمية لأنها تعمل على تغيير طرق التفكير وتنمي الوعي عند الشباب لتصدير الأفكار الإيجابية حول نمط الحياة، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة، مؤكداً على ضرورة تغيير نمط الحياة المصرية بما ينعكس انعكاساً إيجابياً على عملية التقدم وعملية التنمية الشاملة.

وأكد أن التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لن يحدث إلا بتغيير طرق التفكير والأفكار، مشيراً إلى أن الأفكار الإيجابية موجودة في كل مكان، لكن المشكلة في طريقة تعامل كل فرد مع تلك الأفكار الإيجابية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه «لو عملنا على تغيير نمط حياتنا تصبح صحتنا أفضل»، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة المرض تؤدي إلى إنفاق أموال من موازنة الدولة على العلاج، مشيداً بمبادرة شباب مصر التي اعتمدت في أنشطتها على شباب من 12 جامعة، وتقوم على فكرة عقد جلسات توعية داخل الجامعات بالقضية السكانية.

وكرّم المجلس القومي للسكان «الخشت» خلال الحفل الختامي لمبادرة شباب مصر بجامعة القاهرة وإهدائه درع المجلس القومي للسكان.