شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذ الأحكام»: ضبط 30 هاربا من 396 حكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام في ضبط 30 محكوم عليهم هاربين مطلوب التنفيذ عليهم في 396 حكم قضائى متنوع.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وخاصة متعددى الأحكام وشيكة السقوط، فقد قامت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بتكثيف جهودها، وتمكنت من ضبط 30 محكوم عليهم هاربين من التنفيذ عليهم في 396 حكم قضائى متنوع، بينهم 12حكم جنائى.

وشملت قائمة الأحكام المطلوب تنفيذها على المضبوطين 271 حكم حبس جزئي 113 حكم حبس مستأنف، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري إستمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.