شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «بيطري الغربية» يعاين مجزر «دواجن» بسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاين الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الأربعاء، مجزر الحلال لإنتاج الدواجن، والملحق بمجزر لحوم بسيون العمومي، ومراجعة استعدادات القائمين على المجزر، بعد عمل بعض التجهيزات به، لإعادة تشغيله مرة أخرى، عقب إغلاقه منذ فترة لأسباب فنية.

ووجه «أنور» مسؤولي الطب البيطري بمركز بسيون، بتكثيف الحملات على الأسواق، بكل أشكالها إحكاما للرقابة البيطرية على كل المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وبما يؤمن وصولها صالحة للاستهلاك الآدمي، خالية من أي مسببات مرضية للمواطنين.