شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» يكلف عضوا بمجلس النقابة بمتابعة تحقيقات «محامي الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، أيمن الفولي، عضو مجلس النقابة عن الإسكندرية، بمتابعة قضية المحامي محمد رمضان.

وأوضح «عاشور»، في بيان صحفي، أن «الفولي» مكلف بإعداد تقرير عن الموقف القانوني لـ«رمضان» والتهم الموجهة له، وحضور التحقيقات معه وتقديم كل سبل الدعم القانوني له حتى الإفراج عنه، مشددًا على أن النقابة لن تتخلى عن أعضائها بكل الوسائل القانونية.

كانت نيابة المنتزه أول قررت حبس المحامي محمد رمضان 15 يومًا على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، أمس الثلاثاء، عقب إلقاء قوات الأمن القبض عليه أمس الأول من الشارع واحتجازه بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

ويواجه «رمضان» تهمة حيازة خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات في مصر على غرار التظاهرات التي شهدتها فرنسا طيلة الشهر الماضي، وتكدير السلم العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.