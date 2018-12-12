شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن يضم مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية، الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل. وأوضحت السعودية أن كيان البحر الأحمر سيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، وهو عبارة عن مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن كيان البحر الأحمر يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتى واليمن والصومال والأردن.

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