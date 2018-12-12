شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتفويض رئيس الرقابة الإدارية فى بعض الاختصاصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرار، بتفويض رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين (15،51) من القانون رقم 54 لسنة 1964، المشار إليها بالنسبة للاعضاء و العاملين بهيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا. نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

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