شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 2 طن أحجار تحتوى على خام الذهب بحوزة 3 منقبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن البحر الأحمر في ضبط 3 أشخاص بالبحرالأحمر لتنقيبهم عن خام الذهب بطريقة غير شرعية بحوزتهم 23 جوال من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم (بمديرية أمن البحرالأحمر) بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، بمنطقة الكيلو 40 طريق إدفو/أسوان، وتمكنوا من ضبط 3 عمال "مُقيمون بمحافظة أسوان"وبحوزتهم (23 جوال من أحجار الكوارتز تحوى خام الذهب، تزن حوالى 2 طن)، واعترفوا بتنقيبهم عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.