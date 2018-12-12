شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصريون يفضحون أكاذيب الإخوان ويشيدون بنجاح الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المصريون فضح الإعلام الكاذب المضلل الذى تعمل على نشره وبثه القنوات الإرهابية لتصديره للمشاهدين حول الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة المصرية، من خلال الإعلام المضلل وتزييف الحقائق بقنوات الجماعة الإرهابية فى الجزيرة والشرق المدعمومة من قطر وتركيا.

وزعمت القنوات الإرهابية بالكذب والادعاءات الباطلة عدم جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسير فيه الدولة المصرية .

وفى هذا الإطار رد طارق عامر رئيس البنك المركزى، قائلا: "الاحتياطات النقدية أعطت مصر أمانا أكثر بكثير ومستويات الاحتياطات، كمستويات قياس، أعلى من المستويات العالمية".

ورد مواطن على الفيديو، بالتأكيد على أن الدولة المصرية تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى جديد والشعب صابر ويقف بجوار القيادة السياسية فى تنفيذ البرنامج، فضلا عن الإشادات الدولية بالبرنامج الاقتصادى المصرى والتى عكست نجاح الدولة.

وقال مواطن آخر إن "إعادة تصنيفنا من الناحية الاقتصادية بات واضحا لدى الدول الأوروبية وخاصة موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر أمر يؤكد أن سياسة الإصلاح الاقتصادى قائمة على أسس سليمة".