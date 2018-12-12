شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر تنزانيا عائدا لمصر بعد توقيع عقد إنشاء سد روفيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له منذ قليل تنزانيا عائدا لمصر عقب التوقيع على مراسم تشييد سد روفيجى بتنزانيا. وكان الدكتور جون ماجوفولى، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهدا اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى حوض نهر روفيجى الواقع فى "محمية سيلوس"، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وحضر من الجانب المصرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين، بينما حضر عن الجانب التنزانى، نائبة رئيس الجنهورية، ورئيس الوزراء، وعددا من الوزراء والمسئولين.

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر تنزانيا عائدا لمصر بعد توقيع عقد إنشاء سد روفيجى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .