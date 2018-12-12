شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان التنزانى: توقيع عقد سد روفيجى يوم فريد جدا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس البرلمان التنزانى إن توقيع عقد بناء سد روفيجى هو يوم فريد جدا، مشيرا إلى أن منذ السنوات الماضية لم نتذكر أن لدينا يوم ممتاز مثل هذا اليوم مضيفا أن المشروع يمثل نقلة كبرى لتنزانيا فى مجالات الصناعة والكهرباء.

وأضاف رئيس البرلمان التنزانى فى كلمته خلال توقيع عقد بناء سد روفيجى الذى تنفذه هناك شركة المقاولون العرب مع شركة السويدى إليكتريك، أن الدولة واجهة عقبات كثيرة لتشيد هذا المشروع ويتوقف ولم يستكمل لكن الرئيس التنزانى جون موجفلى لم يلتفت لهذه العقبات و قام بالبدء فى تشيد السد مضيفا الآن فرصتنا لاستخدام إمكانيات المكان الجغرافى الذى ميزنا الله به للانتهاء من السد .

وقدم الشكر لمصر قائلا: "مرحبا بكم فى بلدكم الثانى ونحن نحبكم جميعا"، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إنجاز هذا المشروع العظيم.