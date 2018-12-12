شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يدعو الفرنسيين لزيارة مصر.. ويؤكد: أصبحت مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه عن أمله فى أن تعود السياحة لمصر إلى رونقها وذلك لما لها من أهمية للاقصاد المصرى، داعيا المواطنين الفرنسيين لزيارة مصر، قائلا: "نكون سعداء عندما نرى السائح الفرنسى يعود إلى المقاصد السياحية المصرية".

وأكد روماتيه، فى مؤتمر صحفى اليوم، على أن الأوضاع فى مصر أصبحت مستقرة بفضل جهود الحكومة، لافتا إلى جهود الحكومة فى حماية السائحين، لافتًا إلى أنه فى عام 2010 كان هناك حوالى مليون سائح فرنسى فى مصر، إلا أن الأحداث أدت إلى انخفاض الأعداد، مشيرًا إلى أن عام 2014 و2015 بدأت عودة السياحة الفرنسية ولكن بشكل بطىء، معربا عن أمله أن تشهد مصر عودة جيدة للسياحة عامة والفرنسية خاصة.

وأعلنت السفارة الفرنسية صباح اليوم عن إطلاق موقعا إلكترونيا باللغة العربية لجميع المسافرين الناطقين بالعربية، حيث يوفر الموقع محتوى ملائم للمساعدة فى الاستعداد لرحلة رائعة، وأكدت الوكالة الوطنية الفرنسية لتطوير السياحة أن الموقع تختص بكل المعلومات عن فرنسا كوجهة للسفر.

ويهدف تطوير نطاق باللغة العربية لجميع المسافرين الناطقين بالعربية والذين يمكنهم الآن الاستفادة من الموقع الإلكترونى المحلى، وتوفير محتوى ملائم للمساعدة فى الاستعداد لرحلة رائعة.