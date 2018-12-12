شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس تنزانيا أثناء توقيع إنشاء سد ستيجلر جورج: المصريون إذا أرادوا شيئا فعلوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال جون موجفلى، رئيس جمهورية تنزانيا، إن سيدنا المسيح فر ولجأ لمصر هربا من أعدائه ونحن عندما أردنا النهوض وتشييد سد روفيجى لجأنا وذهبنا لمصر لمساعدتنا فى هذا المشروع لإيماننا بقدرة وعظمة المصريين، موجها الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للشعب التنزانى.

وأوضح فى كلمته خلال مراسم التوقيع على مشروع تشييد سد ستيجلر جورج " روفيجى " أن التنزانيين تعلموا من التجار المصريين منذ قديم الأزل الثقافة واللغة العربية وبعض أنواع الموسيقى، مشيرا إلى أن مصر وتنزانيا كان لديهم مشاركة كبيرة فى تأسيس الإتحاد الافريقى فمصر وتنزانيا لديهم علاقات طويلة قبل مجيئ الاستعمار.

وقال رئيس تنزانيا: "تحدثت كثيرا مع أخى الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو أكد لى أن هذا المشروع سيتم بناءه فالمصريون علموا العالم بحضارتهم"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هذا المشروع هو مشروعه الخاص وأن المصريون جاهزون له .

واستطرد: "التنزانيون يحبون المصريين جدا وكان هناك سد سيتم بناءه فى مكان آخر ولكننا وجدنا أنه سيؤثر على نهر النيل فى مصر فقمنا على الفور بتغيير مكان بناء السد واخترنا موقع سد آخر وهو سد روفيجى".

وناشد رئيس جمهورية تنزانيا، شركة المقاولون العرب بالانتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد له وهو 3 سنوات، قائلا: " لو أنجزتم المشروع قبل موعده سأكون شاكر لكم".

وقال إن المصريين يحبون دولتهم وإذا أرادوا شيئا فعلوه، مضيفا: "لو نظرنا لن نجد دولة فى العالم بنت حضارة مثل الأهرامات فمصر لديها العقل والكفاءات فى مختلف القطاعات".

ووجه رئيس الجمهورية التهنئة للشعب التنزانى ولشركة المقاولون العرب على هذا المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع سيولد كهرباء لتنزانيا لمدة 60 عاما قادمة.