شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى مدبولى ورئيس جمهورية تنزانيا يشهدان توقيع مشروع سد ستيجلر جورج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس جمهورية تنزانيا جون موجفلى، اليوم الأربعاء مراسم التوقيع مشروع سد "ستيجلر جورج" بتنزانيا والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية .

بدأ حفل التوقيع بالسلام الجمهورى لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية تنزانيا، وكلمة من عدد من المشايخ والأساقفة بتنزانيا .

ويتكون سد ستيجلر جورج " روفيجى " من سد رئيسى يبلغ ارتفاعه 134 مترا، و4 سدود مكملة لزيادة السعة التخزينية لتصل إلى 34 مليار متر مكعب وتقدر تكلفة بناءالسد بحوالى 3.6 مليار دولار، ويهدف إلى توليد الكهرباء بقدرة 2100 ميجاوات.