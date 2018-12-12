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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى مدبولى ورئيس جمهورية تنزانيا يشهدان توقيع مشروع سد ستيجلر جورج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس جمهورية تنزانيا جون موجفلى، اليوم الأربعاء مراسم التوقيع مشروع سد "ستيجلر جورج" بتنزانيا والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية .
بدأ حفل التوقيع بالسلام الجمهورى لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية تنزانيا، وكلمة من عدد من المشايخ والأساقفة بتنزانيا .
ويتكون سد ستيجلر جورج " روفيجى " من سد رئيسى يبلغ ارتفاعه 134 مترا، و4 سدود مكملة لزيادة السعة التخزينية لتصل إلى 34 مليار متر مكعب وتقدر تكلفة بناءالسد بحوالى 3.6 مليار دولار، ويهدف إلى توليد الكهرباء بقدرة 2100 ميجاوات.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى مدبولى ورئيس جمهورية تنزانيا يشهدان توقيع مشروع سد ستيجلر جورج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .