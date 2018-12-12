شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ماجد نجم يقود "سباق الطريق المركزي الثالث والعشرون" بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان "سباق الطريق المركزى الثالث والعشرون تحت شعار "مصر المستقبل"، تحت رعاية وبحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بمشاركة نواب رئيس الجامعة وبعض من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذوى الإعاقة من جميع كليات جامعة حلوان وبعض من الجامعات الأخرى.

وأطلق الدكتور ماجد نجم شارة البدء من أمام البوابة الرئيسية للحرم الجامعى بعين حلوان، مؤكدا أهمية الرياضة فالعقل السليم فى الجسم السليم والرياضة تمنحنا قدرة أكبر على الانضباط والتحكم فى الانفعالات بالضغوط والتوتر فى حياتنا، فالجامعة دائماً ما تهتم بالأنشطة الرياضية للمحافظة على لياقة الطلاب البدنية والعقلية فهى وسيلة للحصول على جسد سليم معافي، كما أنها وسيلة للتخلص من الأمراض و الوصول إلى جسم قوى ومتناسق، كما تُشعل روح المنافسة بين المتسابقين.