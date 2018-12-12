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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مفتى دولة تنزانيا: نشكر مصر وشعبها على تعاونهم معنا ببناء سد روفيجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حيا الشيخ أبو بكر بن زبير، مفتي دولة تنزانيا، مصر والشعب المصرى علي تعاونهم مع تنزانيا في بناء سد روفيجي قائلا: "أشكر القيادة السياسية في مصر ورئيس الوزراء المصرى علي مساندتهم للشعب التنزاني في بناء هذا السد".
وقال في كلمته علي هامش التوقيع علي عقد مشروع بناء سد "روفيجي" الذي تنشئه المقاولون العرب، نرجو من الله أن يبارك بناء هذا السد.
ومن جانبه قال أمين مذهب البهرة بتنزانيا وعدد من القساوسة إن بناء هذا السد سيدخل تنزانيا عصر الصناعة.
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