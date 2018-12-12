شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية من الداخلية لعلاج المرضى بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، مدعومة بصيدلية لصرف العلاج المجانى للمواطنين إلى مديرية أمن الوادى الجديد، استهدفت دائرتى "قسم شرطة الخارجة، مركز شرطة باريس"، وذلك على مدار ثلاثة أيام، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين ورجال الشرطة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ولقيت هذا الأمر استحسان العديد من المواطنين الذين قدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، التى تهدف إلى خدمة المواطنين، وتعزيز العلاقة بين المواطنين و هيئة الشرطة.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية.