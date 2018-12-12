شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة السياحة للتدريب تسلم الجوائز للطلاب الفائزين بمسابقة شيف المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة السياحة أمس الحفل الختامي للمرحلة النهائية من مسابقة شيف المستقبل 2018"الموسم الثاني" التى ينظمها برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع وتحت رعاية وزارتي السياحة والتربية والتعليم، بحضور السفير ايفان سوركوش رئيس الاتحاد الاوروبي في مصر ودكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى والدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب وعدد من الخبراء والمتخصصين فى المجال السياحى والفندقى والتربوى.

استهلت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب كلمتها التى ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالإعراب عن سعادتها لمشاركتها في هذه الاحتفالية، مؤكدة أن الطلاب المشاركين فى مسابقة "شيف المستقبل" هم بمثابة سفراء لمصر، مناشدة إياهم ببذل الجهد والإخلاص فى العمل حتى تزدهر السياحة بهم.

كما أكدت دكتور سها بهجت أن وزارة السياحة تعمل على تطوير قطاع السياحة، مؤكدة أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تؤكد دائما الى انها تسعى الى ان يكون في كل بيت مصري فرد يعمل بالقطاع السياحي.

وفي ختام الاحتفالية قامت الدكتورة سها بهجت بالمشاركة في تسليم الجوائز للطلاب الفائزين بالمسابقة، كما تم توزيع دروع تذكارية للجنة التحكيم بالمسابقة.

الجدير بالذكر أن مسابقة "شيف المستقبل" الموسم الثاني (التي يتم تنظيمها للعام الثاني علي التوالي) اشترك فيها 50 مدرسة فندقية حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، كما أنه يتوجب على كل مدرسة أن تشارك بفريق مكون من 3 طلاب بشرط أن يكون بينهم طالبة فتاة.

وقد انقسمت المسابقة إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى كانت مرحلة تعريفية بدأت من 8 أكتوبر الماضى، حتى 30 أكتوبر الماضى وتم خلالها زيارة جميع المحافظات وجميع المدارس الفندقية بمصاحبة شيفات من الشباب؛ لشرح تفاصيل المسابقة وعرض بعض الأكلات وإجراء بعض اللقاءات التعريفية بين شيفات من الشباب وطلاب المدارس.

أما المرحلة الثانية فقد تم خلالها إقامة معسكرين، حيث تم إقامة المعسكر الأول فى مدينة الأقصر وضم 25 مدرسة من المتقدمين فى المسابقة وتم خلالها اختيار 4 مدارس فائزين.

كما تمت إقامة المعسكر الثاني في مدينة الغردقة وضم 25 مدرسة من المتقدمين في المسابقة وتم خلالها اختيار 4 مدارس فائزين.

أما المرحلة النهائية فقد تمت في الحفل الختامي الذى أقيم أمس بأحد فنادق القاهرة، وضمت هذه المرحلة الـ 8 مدارس الفائزة فى المعسكرين وتم خلالها التصفية النهائية لتحديد الفائزين بالمسابقة، بمشاركة شيفات دوليين في لجنة التحكيم من إسبانيا وإيطاليا ومصر.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم الـ 8 مدارس المشاركة فى المرحلة النهائية.