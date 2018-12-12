شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأوقاف: القانون الجديد يعطى صلاحيات أكبر.. ولا تفريط فى الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية: إن قانون تنظيم عمل هيئة الأوقاف الجديد والذى شهد قبولا مبدئيا بمجلس النواب يدعم الجانب الاستثمارى وتنمية مال الوقف.

وأضاف محروس، لـ"الخليج 365"، أن القانون الجديد يعطى صلاحيات أكبر فى الإدارة وإدارة المحافظ المالية للأوقاف بالبورصة، ويدعم تنمية واستثمار مال الوقف على أسس اقتصادية حديثة والتوسع فى القطاعات المالية والاقتصادية.

وأكد محروس، أنه لا مجال للتفريط فى أى شيئ من أصول الوقف فلا القانون القديم ولا القانون الجديد يتيحان التخلى عن أى جزء من أصول الوقف بل القانون الجديد يتغلب على عقبات استثمارية للوقف بينم يجرى التعديل لاتاحة فرص استثمارية مع الحافظ على مال الوقف وبحث تنميتها.